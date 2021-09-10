Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина давно готова к вступлению в НАТО и Евросоюз, но ей нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья.

Об этом он заявил во время выступления на международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES), сообщает УНИАН.

«Да, мы не получили... прямой позиции относительно вступления Украины в НАТО... но Украина давно готова. Наша армия - одна из самых мощных армий в мире. Поэтому, когда говорят о реформах в оборонном секторе и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, мне кажется, что это не до конца откровенное мнение», - считает президент.

По его словам, несмотря на то, что Украина не получает того, на что рассчитывает, она этого не просит.

«Но нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины прочного Евросоюза не будет... Я считаю, что без Украины НАТО будет терять..., без Украины ЕС будет постепенно ослабляться... Я так считаю: если вы хотите, чтобы Россия окрепла, то не берите Украину. Если вы хотите, чтобы ЕС и НАТО оставались мощными..., хотите таких крепких партнеров, так приглашайте нас», - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже изменилась и продолжает меняться, однако убеждать в этом нужно не НАТО или ЕС, а «себя, ведь мы строим наше государство для себя и для наших людей».

«Украина уже на другой стадии. Нам нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья. Партнеры пусть говорят о том, что нам не хватает, а друзья пусть присоединяются к Украине», - подытожил он.