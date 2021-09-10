также в разделеМир
В Гарварде определили лауреатов Шнобелевской премии-2021
В Газпроме заявили о завершении строительства «Северного потока-2» 95
ЕС исключил 4 страны Восточной Европы из списка, откуда разрешен въезд 22
Первая страна ЕС отменила все COVID-ограничения 30
Путин и Лукашенко согласовали все программы интеграции РФ и Беларуси 32
Цена газа в Европе достигла нового рекорда 42
ВОЗ: Окончательно победить коронавирус не удастся 44
Польша выдала США обвиняемого в хакерстве украинца 18
Сын премьера Чехии рассказывает в полиции, как попал в оккупированный Крым 96
В Афганистане обязали согласовывать все акции протеста 8
США не считают талибов уважаемыми членами мирового сообщества 12
Талибы запретили женщинам заниматься спортом 18
Минувшее лето в Европе была самым жарким за всю историю наблюдений 12
Главу Белорусской федерации хоккея дисквалифицировали за поддержку Лукашенко 31
«Не подвиг»: СМИ узнали, что глава МЧС России погиб не на учениях 791
В Беларуси судят рэпера за песню «Лукашенко, уходи» 9
В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 19
В РФ на учениях погиб глава МЧС 49

Президент США Джо Байден объявил о новых мерах по борьбе с COVID-19, которые требуют, чтобы работники крупных компаний были вакцинированы или проходили еженедельное тестирование.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Меры также включают мандат на вакцинацию для миллионов работников федерального правительства, и введены из-за роста количества новых случаев заболевания в стране. Новые требования охватывают около 100 млн работников.

«Здесь речь не идет о свободе или личном выборе, а о защите себя и окружающих», - сказал Байден, обнародовав свой план.

Он сказал, что он поручил Министерству труда США требовать от всех частных предприятий с 100 и более сотрудниками требовать доказательство вакцинации или отрицательного теста на коронавирус по крайней мере раз в неделю.

Почти 17 млн работников медицинских учреждений, получающих федеральные выплаты, также подпадают под эти требования.

План вызвал немедленную реакцию среди некоторых республиканцев, которые утверждали, что правительство не должно играть роль в принятии решений относительно здоровья отдельных людей.

Чуть более 75% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
8
Теги