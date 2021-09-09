В учебном заведении города Хмельницкий, где зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, отравились 84 ученика, сообщает Укринформ со ссылкой на Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

«По состоянию на 16.00 9 сентября зарегистрированы уже 85 случаев заболевания. В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализировали 10 детей и 1 взрослого человека, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз - «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит», - говорится в сообщении.

Больные, которых госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, находятся в состоянии средней тяжести. Другие - лечатся дома под наблюдением педиатров и семейных врачей.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, заболели дети 1-4 классов, всего поражены школьники из 18 классов. Все дети питались в школьной столовой.

Специалисты Хмельницкого Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) начали эпидемиологическое расследование. Обследовали 11 работников пищеблока, взяты 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5 образцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

В учебном заведении и дома у больных проведена дезинфекция.

Источник возбудителя инфекции, причины ее вспышки и обстоятельства, способствовавшие возникновению, выясняют.