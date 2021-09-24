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В Хмельницком задержали 38-летнего учителя одного из лицеев, который торговал наркотиками, сообщает пресс-служба областной полиции.

Мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города. Иногда использовал для этого даже перерывы между занятиями в учебном заведении, где работал. Задержали его 22 сентября во время сбыта очередной дозы амфетамина.

Во время обысков у мужчины изъяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, мобильный телефон, устройства для употребления наркотиков, а также пакеты и свертки с амфетамином, «солями» и марихуаной.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Согласно ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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