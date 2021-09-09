Цена на газ в Европе установила новый рекорд. В ходе торгов 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF превысила исторический максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт-час, что соответствует 700 долларам за тысячу кубометров

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, сообщает УНИАН.

На открытии торгов 9 сентября цена составляла 679 долларов за 1 тыс. куб. м, в течение дня она корректировалась до 669,4 доллара, после чего начала резко расти и побила очередной рекорд.

Основными причинами рекордного роста цен на природный газ в Европе по-прежнему называют низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, которые вызваны дефицитом предложения.