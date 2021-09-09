Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июля 2021 года снизились на 3%, по сравнению с июнем, до 64,3 млрд грн, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июля задолженность населения за природный газ составила 23,7 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 20,3 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн, за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн.

В июле население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн (117,3% начисленных за этот период сумм).