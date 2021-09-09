Вчера, 8 сентября, около 23:45 в Ривненской области на автодороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Немовичи экс-прокурор с признаками алкогольного опьянения на внедорожнике насмерть сбил женщину на скутер, сообщает пресс-служба полиции области.

Следователем следственного управления предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Rogue, 38-летний житель Ривне, не выбрал безопасную скорость, не придерживался дистанции и столкнулся со скутером Honda, который двигался в попутном направлении. От полученных травм водитель двухколесного странспортногосредства, 35-летняя жительница Немовичах погибла.

После совершенного водитель внедорожника не остановился и пытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследование и через несколько минут задержали.

Во время общения полицейские обнаружили, что 38-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался.

Злоумышленника следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшие смерть потерпевшего, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанный - бывший прокурор. Об этом же на месте аварии отмечала и женщина, представившаяся сестрой погибшей.

«Сестра уезжала с работы в светоотражающей куртке. Он - бывший прокурор, а сейчас адвокат. Люди добрые, чтобы только хоть не замяли это дело, люди добрые, пустите огласку, пожалуйста», - сказала женщина.

По словам пресс-секретаря Ривненской областной прокуратуры Оксаны Жужельской, человек с такими именем и фамилией, как у водителя, действительно работал в прокуратуре. Мужчину уволили в августе 2020-го года из-за неуспешного прохождения аттестации.