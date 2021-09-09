Оперативники Управления по борьбе с наркопреступлениями в Херсонской области разоблачили мужчину, который выращивал коноплю среди Днепровских плавней.

Полицейские нашли насаждения каннабиса с помощью аэроразведки, сообщила пресс-служба облполиции.

8 сентября на месте преступления правоохранители разоблачили и хозяина наркоплантации. 43-летний мужчина как раз культивировал и поливал растения. Для этого он использовал переносной насос. По словам правонарушителя, он выращивал коноплю для собственных нужд.

Изъятые наркосодержащие растения направлены на исследование. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность мужчины к сбыту наркотиков. Ему может грозить 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.