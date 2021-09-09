В Киеве обнаружили за минувшие сутки 379 больных коронавирусом. Умерли два человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего в столице за период пандемии зафиксировано 5295 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 226 726», - сообщил Кличко.

В больницы госпитализировали 87 больных коронавирусом, а также 5 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 249 человек. В общем коронавирус преодолели 217 700 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 84, в Соломенском - 63 и в Дарницком районе - 52 случая», - отметил Кличко.