Афганские талибы запретили проведение любых акций протеста без предварительного разрешения, сообщает Sky News.
По данным телеканала, отныне любая акция протеста может быть проведена только по предварительному согласованию с министерством юстиции и МВД Афганистана, передает Интерфакс.
При этом ответственность за последствия в случае несоблюдения этого правила будет полностью лежать на организаторах акций.
Распоряжение действует как для Кабула, так и для других регионов Афганистана.
Телеканал отмечает, что решение было принято после того, как накануне боевикам «Талибана» пришлось стрелять в воздух для того, чтобы разогнать антипакистанскую акцию протеста.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время