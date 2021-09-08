Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в ​​Гааге. В рамках визита она встретилась с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды: Генеральным прокурором Тео Хофстее и заместителем Генерального прокурора и руководителем совместной следственной группы по делу по факту сбивания Боинга рейса МН17 Дигна ван Бутцелар, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратурами Украины и Нидерландов и дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

В соответствии с Соглашением о создании совместной следственной группы лидером JIT определено Королевство Нидерланды, которое координирует действия ее национальных частей.

В начале сентября 2021 в состав совместной следственной группы внесены изменения - состав украинской части JIT возглавила Венедиктова.

На этой неделе в комплексе юстиции «Схипхол» начался очередной блок слушаний по делу МН17 – в окружном суде Гааги слово имеют родственники погибших. Венедиктова посетит судебное заседание в четверг.