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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в ​​Гааге. В рамках визита она встретилась с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды: Генеральным прокурором Тео Хофстее и заместителем Генерального прокурора и руководителем совместной следственной группы по делу по факту сбивания Боинга рейса МН17 Дигна ван Бутцелар, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратурами Украины и Нидерландов и дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

В соответствии с Соглашением о создании совместной следственной группы лидером JIT определено Королевство Нидерланды, которое координирует действия ее национальных частей.

В начале сентября 2021 в состав совместной следственной группы внесены изменения - состав украинской части JIT возглавила Венедиктова.

На этой неделе в комплексе юстиции «Схипхол» начался очередной блок слушаний по делу МН17 – в окружном суде Гааги слово имеют родственники погибших. Венедиктова посетит судебное заседание в четверг.
ForUm

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