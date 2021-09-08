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Международная федерация хоккея на 5 лет дисквалифицировала главу Белорусской федерации Дмитрия Баскова из-за давления на спортсменов за их политические взгляды.

Об этом сообщает Белта.

Дисциплинарная комиссия МФХ десять месяцев расследовала «дело Баскова».

Его отстранили от всей национальной и международной хоккейной деятельности на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 и заканчивая 9 сентября 2026.

В заявлении МФХ указывается, что он «пытался непосредственно повлиять на других, чтобы поддержать белорусское правительство».

«Комиссия предоставила достаточные доказательства того, что Басков пытался непосредственно повлиять на других, чтобы поддержать белорусское правительство, и угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их за их политические взгляды, что нарушает правило 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ.

Коллегия также обнаружила, что Басков злоупотреблял своим положением представителя хоккея в поддержку Александра Лукашенко».

В Федерации хоккея Беларуси заявили, что Международная федерация хоккея не соблюдает «политического нейтралитета» и подумают, обжаловать ли это решение.

В 2020 году ИИХФ сообщила Баскову, что начала расследование относительно его якобы причастностью к инциденту, который привел к смерти Романа Бондаренко.

Инцидент произошел 11 ноября 2020 в Минске, где группа людей собралась, чтобы перерезать бело-красно-белые ленты.

Тогда Бондаренко подвергся нападению и получил серьезные ранения, а на следующий день умер.

По свидетельствам очевидцев, на месте тогда находился Басков.

В белорусской федерации заявили, что «в ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. На данный момент функционер продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту председателя Федерации хоккея Беларуси».
ForUm

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