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Верховная Рада не поддержала проект постановления об обращении парламента к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№5380).

Также нардепы сделали публичными зарплаты руководства госкомпаний.

Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах», которым предусмотрено урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов.

За сутки 7 сентября в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Первая с 2001 года Всеукраинская перепись населения назначена на 2023 год.

Укрзализныця уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников, таким образом дополнительно появится 3 тыс. билетов.

Администрация президента США Джо Байдена поручила карьерному дипломату Робин Данниган осуществлять надзор за политикой по Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа о санкциях против кадрового российского военного Кузнецова Ивана и Ольги Калининой, помогавшей проводить «выборы» в оккупированном Крыму. 

Российский министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб в ходе учений.  Позже СМИ узнали, что он погиб не в ходе межведомственных учений, как сообщило его ведомство, а при осмотре туристического объекта. 
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