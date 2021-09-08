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Укрзализныця уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Отмечается, что благодаря этому в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов.

По результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование вообще отменено - ​​забронированы места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех - на четверть. Ранее места, которые оставались для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Однако нередко пассажиры не успевали их покупать, соответственно, железная дорога теряла прибыль.

«Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов Укрзализныци. После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее. Почти 3000 билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое Укрзализныця продает ежемесячно, но пассажиры рейсов № 738 Киев - Запорожье, № 7/8 Киев - Черновцы, № 82 Новоалексеевка - Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение», - прокомментировал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.
ForUm

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