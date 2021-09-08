также в разделеМир
В Беларуси судят рэпера за песню «Лукашенко, уходи» 7
В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 15
Последняя страна мира прекратила продажу этилированного бензина 19
Легализация криптовалюты Сальвадором обвалила биткойн 30
Штамм «Дельта» зафиксировали уже в 174 странах 13
Белый дом не будет спешить с признанием нового правительства Афганистана 20
СМИ: Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19 35
Первая страна мира сделала биткойн законным платежным средством 28
Еврокомиссия хочет финансово наказать Польшу за судебную реформу 14
В 12 крупных странах Европы зафиксирована вспышка COVID-19 18
Турция призвала мир не торопиться с признанием власти талибов 19
В Индии обнаружили вспышку смертельного вируса Nipah 24
В РФ осудили женщину, поддержавшую деньгами мать заключенного активиста 23
Талибы заявляют о взятии Панджшера 31
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 17
Чехия может отменить требование носить маски 9
Умер Жан-Поль Бельмондо 44
Германия призвала РФ прекратить кибератаки на немецких политиков 11

Российский министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб в ходе учений, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.
 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги