также в разделеЭкономика
Трое независимых членов набсовета Нафтогаза подали в отставку 14
Рада легализовала виртуальные активы 49
Бюро экономической безопасности не успевают запустить 25 сентября 9
Минфин продал ОВГЗ на 1,4 миллиарда 8
Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору членов набсовета Нафтогаза 11
НБУ зарегистрировал первые коллекторские компании 70
На украинских АЗС продолжает дорожать бензин 23
Международные резервы Украины выросли до девятилетнего максимума 15
На стройке второй нитки «Северного потока 2» сварена последняя труба 23
Укрзализныця обошла «карантинное» лето-2020 по перевозке пассажиров на 130% 12
Не только подсолнечное масло: В Украине подорожали продукты 25
Украинские АЗС подняли цены на топливо 20
В Украине подскочили цены на крупы 114
Приватбанк продаст коллекторам более 90 тысяч «безнадежных» кредитов 13
С начала года импортный газ подорожал в два раза 21
Витренко озвучил цену на газ для населения 113
Глава Минфина: Украинцы смогут получать две пенсии 22
Глава оператора ГТС: Украина и Польша могут пошатнуть монополию Газпрома 23

Первая с 2001 года Всеукраинская перепись населения назначена на 2023 год, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году», - написал он в Telegram.

Нардеп обнародовал проект решения, согласно которому выделенные из бюджета средства будут потрачены на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона – для проведения интернет-раунда переписи населения, а также техническую подготовку органов государственной статистики.

Первая и последняя перепись населения страны проводилась в 2001 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги