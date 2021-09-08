Первая с 2001 года Всеукраинская перепись населения назначена на 2023 год, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году», - написал он в Telegram.

Нардеп обнародовал проект решения, согласно которому выделенные из бюджета средства будут потрачены на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона – для проведения интернет-раунда переписи населения, а также техническую подготовку органов государственной статистики.

Первая и последняя перепись населения страны проводилась в 2001 году.