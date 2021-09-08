За сутки 7 сентября в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1017 человек, летальных случаев – 60, выздоровели 1411 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 28990 человек, методом ИФА - 8110, экспресс-тестами - 30291.
За все время пандемии в Украине заболели 2303276 человек, выздоровели – 2216017, летальных случаев - 54 114, проведено 12160175 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.
Напомним, за сутки 6 сентября 2021 в Украине было зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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