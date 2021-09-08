Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб не в ходе межведомственных учений, как сообщило его ведомство, а при осмотре туристического объекта. Об этом сообщают источники РБК, «Тайги-инфо» и канала RTVi. Ранее сообщалось, что он погиб «при исполнении служебного долга», пишет Радио Свобода.

Так, источник «Тайги» передает, что после открытия учений в Норильске министр полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей, отмечает издание.

Источники РБК и RTVi сообщают, что инцидент мог произойти в другой точке неподалеку от озера — на водопаде Китабо-Орон. Он располагается на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. По словам собеседника издания, около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб. Учения были открыты министром за день до поездки.

55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности — совещательного органа при президенте, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.

Сообщается, что министр погиб, пытаясь спасти 63-летнего режиссера Александра Мельника, много лет сотрудничавшего с МЧС. По одной из версий, Зиничев прыгнул за ним с обрыва в реку, но разбился о камень. По другой — пытался удержать его от падения с обрыва. При этом источник издания Readovka утверждает, что обстоятельства трагедии отличаются от официальной версии. По его словам, именно погибший режиссер пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра, а не наоборот. В изложении Readovka речь также идет о водопаде Китабо-Орон - утверждается, что Евгений Зиничев поскользнулся, подойдя к его краю.