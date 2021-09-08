Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях».

Как сообщила пресс-служба парламента, законом внесены изменения в законы Украины «О защите персональных данных» и «О доступе к публичной информации» с целью повышения прозрачности деятельности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

Согласно внесенным изменениям, «не относится к информации с ограниченным доступом информация о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или коммунального имущества, структура, принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, руководителя, заместителя руководителя, члена наблюдательного совета государственного или коммунального предприятия или государственной или коммунальной организации, имеющей целью получение прибыли, лица, которое постоянно или временно занимает должность члена исполнительного органа или входит в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине, кроме случаев, предусмотренных статьей 6 Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Законом расширен перечень распорядителей информации и определен объем информации, которая обнародуется этими субъектами в соответствии с требованиями Закона Украины «О доступе к публичной информации». К соответствующим субъектам в том числе отнесены «юридические лица публичного права».

Соответствующие изменения внесены в Законы Украины «О защите персональных данных», «О доступе к публичной информации».

Проект закона зарегистрирован под №3952.

Как отметил инициатор законопроекта первый вице-спикер парламента Украины Руслан Стефанчук, сведения о принципах формирования и размере зарплаты, вознаграждения, дополнительного блага руководителей и других должностных лиц в госкомпаниях будут публиковаться ежемесячно.

«Эта информация будет публиковаться на официальных сайтах соответствующих компаний, а также предоставляться по запросам граждан. Кроме того, под нововведения попали хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству или общине. Наличие объективной информации о размере вознаграждения за работу руководства государственных компаний должно способствовать действенному контролю, в том числе общественной, за эффективным расходованием публичных средств», - отметил Стефанчук.