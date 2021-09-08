Верховная Рада не поддержала проект постановления об обращении парламента к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№5380).

За его принятие проголосовали лишь 24 из 214 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

В соответствующем обращении, в частности, отмечается, что со стороны Российской Федерации в отношении Украины была совершена военная агрессия, подтверждением которой является оккупация Крыма и ведение российскими военными подразделениями на территории Донецкой и Луганской областей боевых действий.

«Применение мировым сообществом экономических и финансовых санкций против Российской Федерации является убедительным фактом подтверждения этого», - говорится в тексте.

Так, Верховная Рада обращается к Конгрессу США с просьбой о предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

«Нахождение Украины в «серой зоне» международной безопасности, нарушение Российской Федерацией действующих международных законодательных актов будут угрожать каждому европейцу, а, учитывая ядерный шантаж руководства РФ - и всему миру. Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира», - говорится в обращении.

Отмечается, что важной составляющей ответа на такой глобальный вызов может быть углубление двустороннего партнерства между Украиной и США.

«В международной политике существует опыт такого партнерства - основной союзник США вне НАТО. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия или Япония, так и государствам, которые находятся под угрозой военных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль», - отмечается в обращении.

Напомним, Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной Рады от попытки обратиться к Конгрессу США касательно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).