Намерение Верховной Рады обратиться к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) является политической диверсией. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Совершенно очевидно, что приведенные ниже позиции по неуместности и несвоевременности этой инициативы являются не просто «позицией власти», они отражают очевидную реальность и есть и должны быть основой любых договоренностей, как на высшем политическом уровне, так и на уровне «отдельных внешнеполитических инициатив», – написала она.

По словам Стефанишиной, с точки зрения имиджа страны такая инициатива, выдвинутая за считанные дни после встречи президентов Украины и США, «выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия».

«Лидеры двух государств уже определили формат взаимодействия по вопросам не только национальной, но и региональной безопасности в черноморском регионе: поддержка евроатлантических стремлений Украины, сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о стратегических основы оборонного сотрудничества, сотрудничество в рамках Партнерства с расширенными возможностями в рамках НАТО», – напомнила вице-премьер.

При этом она подчеркнула, что к рассмотрению в ВРУ предлагается обращение относительно решения, которое не проговаривалось на уровне лидеров государств, ни на шаг не приближает Украину к конституционно закрепленному курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО, а также не имеет для страны практической добавленной стоимости, ведь мы уже имеем гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября по требованию 153 нардепов.

На повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной Рады от попытки обратиться к Конгрессу США касательно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).