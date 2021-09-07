Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова предостерегла депутатов Верховной Рады от попытки обратиться к Конгрессу США касательно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание инициаторов заседания и тех, кто будет завтра его рассматривать, что Украина определилась, что наша цель – членство в НАТО. «Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции», – подчеркнула Маркарова.

Также посол отметила, что Украина имеет статус партнера с расширенными возможностями (EOP) НАТО. «И этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабильности и развития способностей», – заявила она.

«США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное, но и с которым во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное рамочное соглашения между МО Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начали работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США - как членов НАТО, так и других», – подчеркнула Маркарова.

При этом она отметила, что MNNA - это статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. «Это точно не про нас», – подытожила она.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября по требованию 153 нардепов.

На повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).