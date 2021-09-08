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Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила, что сейчас мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, которое, однако, находится на достаточно высоком уровне.

Об этом говорится на брифинге ВОЗ во вторник, передает Укринформ

«Мы уже вышли на плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне. Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией», - отметила эксперт ВОЗ.

Мария Ван Керхове также подчеркнула, что в мире ежедневно фиксируют около 4,5 миллиона новых случаев заражения COVID-19 и почти 72-78 тысяч летальных случаев.

В то же время в ВОЗ добавляют, что ситуация с пандемией в разных регионах мира заметно отличается.
ForUm

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