Российский телеведущий, пропагандист Дмитрий Киселнв госпитализирован с коронавирусом. Сейчас он в состоянии средней тяжести, сообщает Mash

Отмечается, что болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат.

Сейчас Киселнв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лнгких КТ-2, то есть примерно 25–50%.