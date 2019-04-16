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По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский райсуд столицы арестовал на 2 месяца троих мужчин, задержанным по подозрению в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых без определения альтернативы.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе Киева на улице Флоренции был застрелен ювелир Сергей Киселев.

15 апреля стало известно, что в ходе спецоперации правоохранители задержали трех человек, причастных к убийству ювелира. Двое из задержанных оказались бывшими работниками правоохранительных органов (СБУ и Национальной полиции), еще один - ранее судимым.

Им объявлено подозрение по факту умышленного убийства и подготовки к покушению на убийство - п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115КК Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
ForUm

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