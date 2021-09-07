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Сейчас вспышка COVID-19 зафиксирована в 12 из 15 крупных стран Европы.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает УНИАН.

По его словам, Европа и Северная Америка продолжают находиться на своих максимальных отметках заболеваемости текущей волны.

В частности, самый высокий уровень заболеваемости среди стран Европы зафиксирован в Великобритании, добавилась в список крупных стран Европы со вспышкой COVID-19 и Румыния.

«Сейчас уже в 12 из 15 крупных стран Европы с населением более 10 млн человек зафиксирована вспышка... Вспышки нет в Украине, Чехии и Польше», - сказал Ганиченко.

Он добавил, что Украина сейчас находится на 13-й строчке по уровню заболеваемости COVID-19 в Европе - ее показатели уже близки к Румынии, где сейчас зафиксирована вспышка.

«Однако в Украине сейчас мы видим постепенный рост, однако вспышка возможна уже в любой день», - уточнил эксперт.

 

 
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