В Министерстве образования и науки Украины заявили, что менее 60% от общего количества сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса, передает РБК-Украина.

Так, в Украине сделали прививки:

157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;

380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;

44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.