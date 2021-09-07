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В Министерстве образования и науки Украины заявили, что менее 60% от общего количества сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса, передает РБК-Украина.

Так, в Украине сделали прививки:

  • 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;
  • 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;
  • 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

 

 
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