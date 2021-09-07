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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником и отметил ключевое значение их работы для обеспечения национальной безопасности.

«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им, мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки!» - говорится в его Twitter.

Как сообщал ForUm, сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины руководили операцией по эвакуации украинских и иностранных граждан из Афганистана, в результате было вывезено около 700 человек.
ForUm

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