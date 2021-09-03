Украинские спецназовцы провели в захваченном талибами Кабуле успешную спасательную операцию, эвакуировав более 700 человек. Главное управление разведки показало эксклюзивные кадры с миссии.

Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

«Несмотря на то, что Украина не имела своего миротворческого контингента в Афганистане, нам удалось достичь ошеломленного результата - Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди европейских стран - эвакуированы более 700 человек», - говорится в сообщении.

Для того чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта.

«На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков «Талибана». Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей, согласованных эвакуации», - подчеркнули в ГУР.

Также отметили и пилотов, которые работали в сложных условиях и в постоянной угрозе обстрела во время взлета.

Эвакуированные люди были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население!