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За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сводке ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 7 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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