В течение июня-августа Укрзализныця перевезла 9,1 млн пассажиров. Так, 7,4 млн пассажиров воспользовались ночными поездами, 1,1 млн – скоростными поездами Интерсити +, a региональными – еще 0,6 млн пассажиров. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

В летние месяцы 2021, кроме 104 пар круглогодичных маршрутов, было задействовано еще 25 пар дополнительных поездов, которые курсировали на самых популярных туристических и курортных направлениях.

Также летом Укрзализныця продолжила анонсированную программу по экономии времени пассажиров в пути, оптимизировав графики и ускорив рейсы таких поездов:

- № 86/85 Львов - Новоалексеевка;

- № 228/227 Киев - Бердянск;

- № 116 / 115-136 / 135 Киев - Бердянск, Авдеевка;

- № 357/358, № 217/218, № 243/244 Киев - Рахов.

По сравнению с летними перевозками «карантинного» 2020 нынешние показатели увеличились на 130% и на 70% приблизились к показателям 2019 года.

Напомним, Укрзализныця с 28 августа возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой.