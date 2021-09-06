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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает возможности отставок в правительстве уже «в скором времени». Об этом он сказал во время брифинга, передает УНИАН.

«Возможны отставки, я об этом говорил. Шорт-лист не видел. Верховная Рада может определиться по любому министру. Есть несколько вариантов: есть или собственное заявление, или премьер-министр может сделать представление в Верховную Раду, или народные депутаты могут выступить по вышеупомянутой инициативе», - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что к некоторым министрам есть вопросы.

«Я сейчас не буду переходить на фамилии. Я думаю, что скоро мы это увидим. А есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку. А есть те, кто в добровольно-принудительном формате может покинуть Кабинет министров Украины», - сказал спикер и добавил, что этот вопрос может быть поднят не на первой неделе новой сессии, но «вскоре».

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что к вице-премьер-министру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной есть претензии у фракции «Слуга народа».
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