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К вице-премьер-министру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной есть претензии у фракции «Слуга народа». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук. 

Депутат затруднился подтвердить, будут ли отставки. 

«Подтвердить отставки до заседания фракции трудно. Все пока остается у нас в теории. При том, что еще нет представления премьер-министра. Заседание фракции может состояться в любой момент после 6 сентября», - сказал нардеп.

Тем не менее, Камельчук озвучил претензии к трем министрам, которые есть у провластной фракции.

«Претензии во фракции по Урускому - мало движения, мало энергии. Стратегические отрасли промышленности не получили определенного толчка, плюс конфликты с главой экономического комитета. Дмитрий Наталуха даже несколько раз инициировал сбор подписей за отставку Уруского. По Лазебной и Тарану - другие причины. У Тарана - личные конфликты с коллегами в военной сфере. По Лазебной, думаю, это связано с какими-то вопросами социального характера, которые не были решены вовремя, в частности, горячий вопрос - субсидии», - сказал Камельчук.

Отметим, что в последние несколько месяцев в СМИ обсуждаются изменения в составе Кабинета министров, которые могут произойти осенью, наиболее обсуждаемая тема - возможная отставка Андрея Тарана. Пока что никто из депутатов, министров, политиков точно не подтвердил, будут ли отставки.
ForUm

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