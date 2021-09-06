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В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается + 15 + 20 градусов, на Закарпатье и на юге до +23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем.

Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

«Сейчас как раз у нас первое «бабье лето», - отметила синоптик.

Оно, как правило, длится с конца августа, до ориентировочно 11 сентября.

В Киеве вторник, как собственно и вся неделя, будет с сухой малооблачной солнечной погодой. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается + 3 + 6 градусов, в окрестностях до заморозков на почве, днем ​​предполагается до +18 градусов.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, становиться теплее, заморозки отступят, днем ​​столбики термометров поднимутся до + 20-ти и за + 20-ти, дожди маловероятны.

«Эта неделя обещает роскошную погоду», - резюмировала Диденко.

 
ForUm

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