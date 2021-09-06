В Полтаве на территории одной из школ девушка ранила из арбалета двух учителей.

По предварительной версии, на территорию школы №11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка 2002 года рождения.

В прокуратуре подтвердили, что это бывшая ученица указанной школы.

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