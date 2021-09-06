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В Полтаве на территории одной из школ девушка ранила из арбалета двух учителей.

По предварительной версии, на территорию школы №11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка 2002 года рождения.  

В прокуратуре подтвердили, что это бывшая ученица указанной школы.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.

Украина может перейти к желтому уровню эпидемической опасности уже со следующей недели, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.  

В подавляющем числе областей Украины пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.  По его словам, сейчас Минздрав занимается разработкой менее жестких норм для вакцинированных украинцев, которые будут применяться к ним во время возможного локдауна.

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