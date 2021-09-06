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Полтавская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту законченного покушения на умышленное убийство двух лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, 6 сентября этого года 19-летняя жительница Полтавы зашла в помещение коммунального учреждения «Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 11 Полтавского городского совета» и из оружия, похожего на арбалет, выстрелила в двух педагогов учебного заведения. В результате инцидента учителей госпитализировали в больницу.

Личность, которая оказалась бывшей ученицей указанной школы, задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется отделом полиции № 1 Полтавского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Мотивы и обстоятельства совершения преступления выясняются.
ForUm

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