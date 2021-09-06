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Сейчас Минздрав занимается разработкой менее жестких норм для вакцинированных украинцев, которые будут применяться к ним во время возможного локдауна.

Об этом он рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Сніданку з 1+1», сообщает УНИАН.

Он сказал, что в данный момент Минздрав занимается пересмотром карантинных норм и требований.

«Они обязательно будут. Мы хотим, чтобы к бизнесу или уже вакцинированным людям применялись менее жесткие нормы, касающиеся карантина. Например, бизнес сможет работать или не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр», - рассказал главный санврач. 

При этом он уточнил, что подобные нормы будут действовать и в отношении вакцинированного рабочего персонала, и в отношении посетителей учреждений. Также Кузин сообщил, что уже в ближайшее время Минздрав собирается обнародовать разработанные нормы.

 

 
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