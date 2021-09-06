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Розничные сети АЗС за выходные (4-6 сентября) подняли цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 5-11 коп./л, а ДТ — на 7 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп./л.

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», UPG, «Рур груп», «Автопорт», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 5-60 коп./л (см. табл).

Как сообщал enkorr, 3 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн/л.

 
ForUm

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