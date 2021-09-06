Украина может перейти к желтому уровню эпидемической опасности уже со следующей недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24», сообщает УНИАН.

«Украина работает по постановлению, которым установлен адаптивный карантин. Сегодня у нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, - Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с зеленого уровня эпидемической опасности в желтый. Мы от Минздрава подали соответствующее ходатайство в Кабинет министров. На этой неделе состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет к желтому уровню эпиднебезопасности», - пояснил глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для желтого уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

«У нас адаптивный карантин предполагает, что мы с зеленого уровня выходим сразу в желтый на территории всей страны. В дальнейшем, когда применяется желтый, то происходит региональное разделение», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что пока ни в одном регионе страны нет оснований для перехода к красному уровню эпиднебезопасности.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в подавляющем числе областей Украины пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.