также в разделеОбщество
Умер немецкий дипломат, участвовавший в переговорах Украины и РФ по Донбассу 15
На Одесчине неизвестные установили на клумбе бюст Ленина 18
В Украине разрабатывают менее жесткие нормы карантина для вакцинированных 13
В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун 40
В Украине зафиксировано 773 новых случая COVID-19 42
В Киеве активисты устроили пикет под посольством РФ: реакция на события в Крыму 23
На Львовщине задержали нелегальных мигрантов 17
Четыре региона Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина 1246
Уже более недели в Запорожской области ищут 11-летнего мальчика 19
Силовики РФ подозревают двух крымских татар в «диверсии» 36
В Карпатах температура упала до нуля градусов 17
В Украину из США прибыл груз инновационных лекарств против коронавируса 28
Почти 1400 новых случаев COVID-заболевания в Украине за сутки 22
На фронте боевики открывали огонь из гранатометов 11
МВД Польши отреагировало на смерть украинца после задержания полицией 97
В Умань прибыли полицейские из Израиля 24
Во Львове самолет совершил аварийную посадку 75
ФСБ в Крыму задержала пятерых крымских татар 126

Украина может перейти к желтому уровню эпидемической опасности уже со следующей недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24», сообщает УНИАН.

«Украина работает по постановлению, которым установлен адаптивный карантин. Сегодня у нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, - Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну с зеленого уровня эпидемической опасности в желтый. Мы от Минздрава подали соответствующее ходатайство в Кабинет министров. На этой неделе состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет к желтому уровню эпиднебезопасности», - пояснил глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для желтого уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

«У нас адаптивный карантин предполагает, что мы с зеленого уровня выходим сразу в желтый на территории всей страны. В дальнейшем, когда применяется желтый, то происходит региональное разделение», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что пока ни в одном регионе страны нет оснований для перехода к красному уровню эпиднебезопасности.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в подавляющем числе областей Украины пока ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
2
Теги