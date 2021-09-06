В Полтаве на территории одной из школ девушка ранила из арбалета двух учителей, сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию Полтавы 6 сентября около 10:00 поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа полиции.

По предварительной версии, на территорию школы №11 зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям.

По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 города Полтавы следователями полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открытое уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантку задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.