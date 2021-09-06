Осужденного на 15 месяцев за неуважение к суду бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зума условно-досрочно освободили по медицинским показаниям по состоянию здоровья, передает Укринформ.

В Департаменте исправительных учреждений страны разъяснили, что в течение остатка своего срока Зума должен будет соблюдать определенные условия, находясь в «системе исправительных учреждений».

В ведомстве разъяснили, что решение об условно-досрочном освобождении 79-летнего Зумы было принято после получения медицинского отчета о его состоянии здоровья.

Летом этого года Конституционный суд признал Зуму виновным в проявлении неуважения к суду и приговорил его 15 месяцам реального лишения свободы. 9 июля иск бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы относительно отмены его тюремного срока был отклонен судом.

Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 до 2018 года.

С 9 июля в нескольких провинциях ЮАР начались протесты с призывом освободить бывшего президента Джейкоба Зума из тюрьмы в Квазулу-Наталь, которые позже переросли в жестокие беспорядки.

Толпы молодых людей поджигают машины на дорогах, грабят магазины и прибегают к другим актам вандализма. Также происходят столкновения с полицией.