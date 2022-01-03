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В Южно-Африканской Республике арестовали мужчину в связи с пожаром в здании парламента в Кейптауне.

Об этом заявила министр инфраструктуры Патрисия Де Лилль, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Что мы узнали сегодня – это то, что кто-то перекрыл один из вентилей, чтобы не поступила вода и автоматическая система (противопожарной защиты – ред.) не сработала», — заявила Де Лилль.

По ее словам, найти подозреваемого удалось благодаря видеокамерам в здании. Отмечается, что задержанный – мужчина в возрасте за 50, его имя не сообщается.

Пожарные до сих пор пытались потушить огонь в здании парламента. О жертвах не сообщалось.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на место пожара. Он заявил журналистам, что парламент продолжит работу, несмотря ни на что.

Как сообщалось, пожар возник в здании парламента в Кейптауне в воскресенье. В здании обрушилась крыша.
ForUm

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