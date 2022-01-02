Сильный пожар вспыхнул в воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне.

Как пишет Новое время, об этом сообщает AFP.

«Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи», — сказал пресс-секретарь городской службы по чрезвычайным ситуациям.

На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, над зданием парламента видны клубы густого дыма и открытое горение.

Сообщается, что в стенах здания появились трещины.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. К тушению привлечены шесть пожарных расчетов и 36 пожарных. Район вокруг здания парламента оцеплен.

О том, сколько людей может находиться в помещении, не сообщается, но сегодня у чиновников выходной.

Начато расследование причин возникновения пожара.