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Власти Украины кажется, что Российская Федерация постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи между украинским и российским лидерами – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Украинская сторона не скрывается от мероприятия и готова к нему, рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время эфира на телеканале «Интер», сообщает УНИАН.

«...но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи», – отметил министр.

отговорки, чтобы избежать такой встречи», – отметил министр.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
ForUm

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