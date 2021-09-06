Власти Украины кажется, что Российская Федерация постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи между украинским и российским лидерами – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Украинская сторона не скрывается от мероприятия и готова к нему, рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время эфира на телеканале «Интер», сообщает УНИАН.

«...но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи», – отметил министр.

отговорки, чтобы избежать такой встречи», – отметил министр.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.