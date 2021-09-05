также в разделеРелигия
На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ 10
Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита (фото) 10
Митрополит УПЦ рассказал, почему вредно быть любопытным 11
На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного сторонниками ПЦУ 14
На Винниччине более тысячи верующих УПЦ прошли крестном ходом с чудотворной Зиновинской иконой Богородицы 6
Делегация УПЦ прибыла в Черногорию для участия в интронизации митрополита Иоанникия 12
Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни 11
Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики на сумму 200 тыс грн для COVID-больных 27
Митрополит УПЦ объяснил, почему важно совершенствоваться духовно 9
Митрополит УПЦ рассказал, как перестать бояться смерти 17
Митрополит Антоний рассказал о христианском отношении к природе 7
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле страданий 14
В Винницкой епархии УПЦ рассказали о жизни приходов, храмы которых отобрали активисты ПЦУ 11
В Кропивницком освятили молитвенную комнату УПЦ в СИЗО, где отбывали срок новомученики 6
Управделами УПЦ объяснил, как противодействовать уловкам дьявола 14
В Полтавщине УПЦ открыла курсы для православных миссионеров 9
На Закарпатье доставят частицу мощей святого Иоанна Предтечи 11
Украинский ученый обнаружил на Афоне неизвестные пустынные обители, основанные украинскими монахами 14

Не от количества денег зависит счастье человека, а от состояния его души.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Жадность не является производной от богатства. Очень часто, по греховности своей, люди, обладающие большими материальными средствами, становятся жадными, но это не обязательно. Можно быть богатым и добрым, бедным и жадным. Но чаще бывает так, что богатый человек жаден, потому что он всеми силами охраняет накопленное богатство и нередко не желает делиться им с другими. А ведь чем больше человек имеет, тем больше у него обязательств пред Богом разумно распределить и распорядиться своими средствами», — сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх призвал людей, а особенно богатых, помнить, — «чем больше получили из рук Божиих или по попущению Божиему, тем больше нужно отдавать другим, и только доброта, только способность разделять свои ресурсы с другими будут обеспечивать оправдание в глазах Божиих». 

Предстоятель пожелал, чтобы Господь помогал благоразумно распоряжаться теми плодами, которые по воле Божией у каждого имеются в большей или меньшей мере, «и тогда в ответ на нашу способность разделять свои собственные ресурсы с другими Господь дарует и благополучие в жизни земной, и спасение в жизни вечной».

В завершении он напомнил, что не от количества денег зависит счастье человека, а от состояния его души. «А радость, мир и все то, что называем человеческим счастьем, источником своим имеют не материальное состояние, а благодать Божию», — заключил Патриарх Кирилл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
15
Теги