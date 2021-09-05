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В Беларуси вступило в силу постановление, согласно которому гражданина можно лишить пенсии, назначенной за особые заслуги. Документ опубликован на национальном правовом портале в пятницу, 3 сентября.

«В случаях совершения гражданином, получающим пенсию за особые заслуги, преступления, деяния, наносящего вред государственным интересам, национальной безопасности… выплата пенсии за особые заслуги прекращается», - говорится в документе.

Также в постановлении отмечается, что теперь может быть отменено повышение пенсии, связанное с награждением гражданина орденом или медалью, - в случае лишения награды.

Принимать решения о лишении выплат будет специальная комиссия. В ее компетенции, как отмена пенсии, та и уменьшение на усмотрение членов комиссии.
ForUm

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