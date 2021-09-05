Сегодня в международный аэропорт "Борисполь" прибыли первые украинские спортсмены, принимавшие участие в Паралимпийских играх в Токио.

В аэропорту спортсменов встретили родственники и представители СМИ.

"Наибольшую поддержку я получил от тренера, он плыл со мной в воде, жил со мной в воде. Поддержку получил и от родных, которые были со мной во все эти моменты жизни. Для отдыха нужен максимум месяц", - сказал в интервью журналистам пловец Михаил Сербин.

Отмечается, что в воскресенье в Украину вернулись не все паралимпийцы. В Комитете посоветовали ждать следующих объявлений о встрече команды.

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2020 в Японии получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта.

Напомним, украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020.