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В отношении Асана Ахметова и Азиза Ахтемова, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму во время обысков 3−4 сентября, возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 281 Уголовного кодекса России.

Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов в комментарии Крым.Реалии.

Согласно указанной статье, их подозревают в «совершении взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

4 сентября в Крыму силовики провели обыск у заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в своем Facebook, что Джелялов содержится в здании «Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю».

Всего в течение 3 и 4 сентября люди в форме ФСБ задержали и похитили пятерых крымских татар.
ForUm

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