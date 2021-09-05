Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что собственные вооруженные силы Евросоюза не смогут заменить альянс. Он считает, что попытки ослабить связь Европы с Северной Америкой приведут к ослаблению НАТО и разобщению Европы, пишет Коммерсант 5 сентября.

«Я приветствую усилия Европы в области обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу», - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что 80 процентов оборонных расходов альянса приходится не на европейские страны.

Генсек НАТО считает, что общий потенциал стран альянса ослабнет при любой "попытке создать параллельные структуры, дублировать систему командования".

Концепция системы обороны и создание сил быстрого реагирования ЕС обсуждались на неформальной встрече министров обороны Евросоюза 2 сентября. Первые шаги по новой концепции планируют принять в октябре-ноябре, сообщал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Утверждение концепции должно пройти весной 2022 года. Предполагается, что группировка сил быстрого реагирования будет состоять из пяти тысяч человек.

Обсуждение создания сил быстрого реагирования ведется на фоне смены власти в Афганистане после вывода войск НАТО из страны. Столтенберг сказал, что альянс рассмотрит "неудачи и ошибки", допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в Афганистане.

Ответственность за быстрый захват власти талибами он возложил на руководство Афганистана.