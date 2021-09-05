В Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины принимала Францию в рамках пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре.

У "желто-синих" перед встречей положение было весьма непростое - всего 4 очка после четырех матчей, и крайне важно было взять три балла в Киеве.

Под конец тайма сперва сборную от пропущенного гола спас Пятов, отбив удар Марсиаля, который вышел почти один на один с кипером украинцев. А уже в следующей атаке счет был в пользу Украины. Яремчук выиграл борьбу на фланге у Кимпембе, протянул мяч и прострелил в штрафную. Зума на долю секунды опередил Ярмоленко, выбил мяч за линию штрафной, откуда с ходу прямо в "девятку" разрядил "пушку" Шапаренко - 1:0.

Однако радость от дебютного мяча Николая за сборную длилась не особо долго - уже на 50-й минуте встречи действующие чемпионы мира восстановили паритет. Коман навесил в штрафную, где Рабье попытался пробить головой, но мяч рикошетом от защитника отлетел прямо на ногу Марсьялю, который с близкой дистанции все же заставляет мяч пересечь линию ворот - 1:1.

Свой следующий поединок Украина проведет только 9 октября против Финляндии, а вот "трехцветным" предстоит встретиться с финнами 7 сентября.